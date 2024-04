Lutto a Sona per la scomparsa di Paolo Lamacchi, sportivo molto conosciuto. Il tamburello Palazzolo: “Grande dolore”

Grande è in queste ore nel Comune di Sona il lutto per la scomparsa prematura dopo una malattia di Paolo Lamacchi.

Paolo, 57 anni, era molto conosciuto e apprezzato per il suo impegno nel mondo dello sport. Podista, maratoneta, grande appassionato di tamburello, in queste ore viene ricordato con dolore e affetto dai tanti che lo hanno conosciuto e che hanno condiviso con lui anni di attività sportiva.

“Da dieci anni faceva parte della società del Palazzolo Tamburello – dichiara al Baco il presidente Piero Carletti, molto commosso – sia come giocatore che come allenatore di giovanili, prima in serie C e attualmente serie B. Paolo era una persona competente e presente, sulla quale si poteva sempre fare affidamento. Con il sorriso sulle labbra, si spendeva al massimo per trasmettere la sua passione ai suoi giocatori”.

I funerali di Paolo Lamacchi si tengono oggi 24 aprile alle ore 11 nella chiesa parrocchiale di Sona. Alla famiglia e a chi gli ha voluto bene vadano le condoglianze della redazione del Baco.