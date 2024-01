Lunedì viene inaugurato il ponte di Settimo di Pescantina dopo i lavori di messa in sicurezza

Il Comune di Pescantina, con ordinanza n. 19 del 4 ottobre, aveva previsto la chiusura totale del ponte di Settimo di Pescantina da lunedì 9 ottobre.

La chiusura del ponte, posizionato tra i Comuni di Pescantina e Bussolengo, si rende necessaria per permettere alla ditta Tecnoviadotti, aggiudicataria dei lavori di “Lavori di messa in sicurezza dei ponti sul fiume Adige in frazione Settimo e Arcè”, di procedere con l’intervento di demolizione e rifacimento delle solette e dei cordoli del ponte stesso, nonché ai lavori di sistemazione di spalla e pile previsti dal progetto.

Lunedì prossimo 15 gennaio si tiene finalmente l’inaugurazione del ponte dopo la realizzazione dei lavori. Il programma prevede alle ore 11 la benedizione del ponte e alle 11.15 il taglio del nastro alla presenza del Commissario di Pescantina, il viceprefetto Gabriella Mucci, e del sindaco di Bussolengo Roberto Brizzi.