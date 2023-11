Lunedì prima seduta del Forum delle Associazioni di Sona con la nuova presidente Daniela Grigoli

Lunedì 6 novembre alle ore 18 presso la sala consiliare di Sona si tiene la prima seduta del Forum delle associazioni del Comune di Sona con la nuova presidente Daniela Grigoli, dopo l’elezione avvenuta il 26 settembre scorso.

Due sono i principali temi all’ordine del giorno. La presentazione di un vademecum sull’iter burocratico da seguire per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi nel Comune di Sona da parte delle associazioni e la proposta di organizzare un corso di formazione con i Vigili del Fuoco.



Entrambi sono argomenti di sicuro interesse, in particolare per le associazioni che organizzano eventi e che si trovano sempre più impegnate a dover dedicare tempo per produrre tutta la documentazione richiesta per garantire che il tutto si svolga in sicurezza. Bene quindi se dall’amministrazione comunale arrivano segnali che faciliteranno i compiti richiesti.