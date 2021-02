Se non puoi leggerlo, ascolta l'articolo

Come già abbiamo scritto, sono partire le prime lettere di convocazione inviate dall’Ulss 9 e prendono quindi il via lunedì 15 febbraio le vaccinazioni anti Covid-19 degli ultraottantenni veronesi. La prima classe ad essere vaccinata sarà quella del 1941.

Ad oggi sono quattro i Centri di Vaccinazione di Popolazione allestiti in provincia: Fiera di Verona, ex-Bocciodromo di Bussolengo, Palaferroli di San Bonifacio ed ex-OIP di Legnago.

Ma come funziona la vaccinazione? Il vaccino viene somministrato con due iniezioni eseguite a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra. Chi riceve la lettera di convocazione si deve presentare – con tessera sanitaria e documento contenuto nella convocazione compilato e firmato – presso la sede e all’orario indicato per la somministrazione della prima dose di vaccino. Al termine della vaccinazione gli verranno indicati data e orario della seconda iniezione.

Ci si dovrà presentare per la vaccinazione non più di un quarto d’ora prima del proprio turno, per evitare qualsiasi forma di assembramento. E’ previsto che, dopo la somministrazione del vaccino, sarà necessario rimanere nell’area di osservazione per un minimo di 15 minuti prima di lasciare il Centro di Vaccinazione.