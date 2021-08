Il dato Covid di oggi lunedì 9 agosto per il Comune di Sona registra 9 positivi in meno rispetto a ieri (48 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivo).

Da venerdì 6 agosto è entrato in vigore il green pass in tutta Italia. Il Baco ha preparato una sintetica ma completa guida che potete leggere qui.

Analizziamo i dati dei Comuni confinanti.

A Bussolengo oggi si registrano 11 positivi in meno rispetto a ieri (63 casi complessivi). Il saldo dei casi positivi attuale è calcolato tenendo conto del numero dei contagiati, al netto dei guariti e dei deceduti. I ricoverati in ospedale rimangono invariati rispetto a ieri (1 complessivi)

Nel veronese dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina si registrano 101 nuovi casi, con 0 decessi. I ricoveri in area non critica diminuiscono di 12 (45 totali) mentre quelli in terapia intensiva restano stabili a 6.

In Veneto da ieri i nuovi positivi sono 425. I ricoverati sono 3 in meno in area non critica (182 totali) e 1 in più in terapia intensiva (24 totali), con 2 morti. Nel punto sulla pandemia di oggi il presidente Zaia ha indicato che “tutti i ricoverati in terapia intensiva sono non vaccinati”. Zaia ha poi proseguito spiegando che “agosto sarà un mese con almeno un milione di vaccini disponibili, quindi chi vuole prenotarsi sappia che ci sono i posti per essere vaccinati in tempo reale, e non attenda settembre. Ci sono Ulss che terranno aperto anche a Ferragosto, se ci saranno sufficienti prenotazioni. I vaccini sono Pfizer e Moderna per tutti e sono disponibili subito. Se oggi gli ospedali hanno una occupazione del 2%, è merito dei cittadini che si sono vaccinati”.

In merito alla questione tamponi e green pass, Zaia ha poi indicato che “il green pass sarà esteso al personale scolastico dal primo settembre, e agli studenti universitari. Inoltre, è stato firmato un accordo con le farmacie per i tamponi a prezzo calmierato, 8 euro per under 18 e 15 euro per gli altri residenti. Restano gratuiti i tamponi per chi è escluso dalla vaccinazione per età, come gli under 12, e altri che non possono effettuarlo per motivi clinici. E anche per chi deve farlo per tracciamento o per accedere a screening, per operatori sanitari e sociosanitari e ospiti e visitatori delle case di riposo, i disabili e loro operatori e care givers e particolari casi individuati dalle singole Ulss. Per gli altri soggetti i tamponi diventano a pagamento, se richiesti per viaggi all’estero o rientri, per motivi personali o lavorativi, per contesti ricreativi”.

Alle 6.14 di oggi 9 agosto le dosi di vaccino somministrate in Veneto sono 5.797.428 su un totale di 5.942.685 dosi consegnate (percentuale del 97,6%). Le dosi complessivamente somministrate in Italia sono 71.703.880 e sono 34.453.812 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale (63,79% della popolazione over 12).

Trovate tutte le notizie aggiornate e verificate sulla situazione della pandemia Covid nel Comune di Sona nella sezione speciale del sito del Baco.