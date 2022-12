Luminarie natalizie a Sona: Il Comune le ha ridotte a causa della crisi energetica

Il caro bollette pesa sulle tasche delle famiglie italiane, portando malcontento e interrogativi sulle motivazioni di un aumento tanto preoccupante dei costi di luce e gas. Influiscono gli incrementi dei prezzi delle materie prime e dell’anidride carbonica, ma anche la guerra in Ucraina ha avuto conseguenze sui mercati di elettricità e gas naturale.

Ovviamente anche a Sona il caro bollette ha avuto un impatto enorme, mettendo in seria difficoltà, oltre a famiglie ed imprese, anche il Comune.

Per comprendere bene l’impatto che hanno avuto gli aumenti di energia e gas, il sindaco di Sona Mazzi ci fornisce alcuni dati molto importanti, relativi agli ultimi anni. Rispetto al 2021, infatti, nell’anno corrente si prevedono spese per energia elettrica e gas per tutti gli stabili comunali di circa + 243 mila euro, che corrispondono ad un aumento medio del 47% per energia elettrica e del 59% per il gas, senza considerare l’illuminazione pubblica, che avrà un impatto rispetto all’anno precedente di circa + 160 mila euro.

In previsione del 2023, invece, si prevede una spesa maggiorata rispetto al 2021 di + 560 mila euro. Con riferimento ai soli impianti sportivi sono invece previste maggiori spese nell’anno 2022 di circa +89 mila euro rispetto al 2021, suddivise in + 42 mila euro circa per energia elettrica e + 47 mila euro per il gas. Il tutto senza rilevare particolari scostamenti significativi ai consumi storici degli ultimi cinque anni.

Per arginare questi continui aumenti il Comune ha ridotto di cinque ore al giorno dell’orario di funzionamento della pubblica illuminazione, ad esclusione ovviamente delle strade provinciali e regionali. In particolare, l’accensione serale è stata posticipata di 30 minuti rispetto al tramonto e lo spegnimento notturno dalle una alle ore 5.30.

Anche per quanto riguarda le luminarie natalizie, il Sindaco ci fa sapere che nel 2021 era stata fatta una spesa di circa 24 mila euro, mentre per il 2022 hanno un preventivo di circa 10 mila euro in meno, questo perché sono state ridotte o dimezzate le luminarie, come ad esempio lungo l’intera via principale di Lugagnano, sono state imposte luci a LED a minor consumo ed, infine, sono state collegate direttamente alla pubblica illuminazione con la limitazione notturna di cui abbiamo parlato prima.

Nelle foto di Mario Pachera le luminarie a Lugagnano.