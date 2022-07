Luglio, il tempo del raccolto, che nel calendario romano apre alla seconda parte dell’anno

“Quando si levano le Pleiadi, figlie di Atlante, comincia la mietitura, la semina quando tramontano; esse quaranta notti e quaranta giorni restano occulte, poi, proseguendo l’anno il suo cammino, iniziano a riapparire quando si aguzza il ferro” (Esiodo).

Il tempo del raccolto coincide con luglio che, come nell’antico calendario romano, dà avvio alla seconda parte dell’anno.

Originariamente suddiviso in dieci mesi, con il Capodanno stabilito dalla prima luna piena di marzo, il calendario di Romolo dedicava i primi quattro, agli dèi connessi alle principali attività umane (Marte, Venere, Maia e Giunone), mentre i mesi susseguenti erano nominati secondo la loro posizione. Come quinto mese dell’anno, luglio iniziava la serie numerale con il nome di Quintilis (da quinque) al quale seguivano Sextilis, October, November e December. Successivamente, il primo mese dell’estate è stato rinominato Iulius (mensis) in onore di Giulio Cesare.

Anteriormente all’elaborazione dei calendari, i punti di riferimento delle comunità primitive sono stati i cicli delle stagioni scanditi dagli equinozi e dai solstizi. Da quando l’uomo è diventato stanziale e ha iniziato a lavorare la terra per il proprio sostentamento, è emersa di pari passo la necessità di misurare il tempo in modo dettagliato. Una più attenta osservazione dei moti celesti, si è rivelata in tal caso determinante per prevenire sia l’andamento del clima, sia i periodi migliori per la semina e il raccolto.

Luglio è il mese che conduce alla stagione più calda dell’anno. Dopo il solstizio d’estate, le temperature torride portano a compimento l’attesa maturazione delle messi e dei frutti della terra. Abbondano gli ortaggi e la frutta è pronta per essere colta dagli alberi, mentre i campi di grano bruciati dal sole assumono la caratteristica colorazione ambrata, indice che il tempo del raccolto è finalmente arrivato.

Per le antiche comunità contadine l’attesissima mietitura del grano era estremamente faticosa, ma rappresentava anche un momento di collaborazione e condivisione in cui si celebravano con gratitudine i doni ricevuti dal duro lavoro.

Mentre voli di uccelli spigolano danzando sui campi dopo il raccolto, l’aria calda di luglio diffonde il profumo del fieno e delle erbe aromatiche. I papaveri che hanno accompagnato la crescita del grano verso la mietitura lasciano ora i bordi delle strade polverose alla malva silvestre; riconoscibile per le fresche sfumature rosa violaceo dei suoi fiori striati, è ricca di preziose proprietà officinali. Un tempo utilizzate nella preparazione di rimedi e per la conservazione degli alimenti, i fiori e le erbe essiccati in mazzetti appesi all’ombra delle travi, assumevano anche un valore magico di protezione della casa e dei suoi abitanti.

Alle piante, fin dall’antichità, sono state attribuite simbologie specifiche che ne rispecchiavano caratteristiche e funzioni. In linea con questa visione, di quale significato si investe il grano? A seconda delle varietà, se ogni spiga può contenere numerosi chicchi e lo stesso chicco produrre a sua volta più di una spiga, è per tradizione sinonimo di abbondanza.

Nell’immagine del grano come fonte di vita, la sua potenza germinativa è testimone di una forte valenza simbolica, quella che porta in luce il legame ancestrale tra l’uomo e la terra.

Nell’immagine Vincent Van Gogh, “Korenveld met kraaien” (“Campo di grano con volo di corvi”), 1890.