Lugagnano’s Sixties Years: Al via le prenotazioni per la grande festa del 17 settembre

Proseguono a ritmo serrato i preparativi per la grande festa dei Lugagnano’s Sixties Years del prossimo 17 Settembre. Il comitato organizzatore ha definito i dettagli della manifestazione che si preannuncia, sin da subito, come l’evento cult della beat generation della frazione.

È stata definita sin da subito la location: i Sixties saranno ospiti della Casa Vecia del 64ino Giancarlo Perina in via Chioda 177 a Verona. Nello stesso posto si celebrò, nel 2018, la prima edizione della festa.

È stata fissata la quota di partecipazione che è di 38 euro a persona. Sarà un evento a cui non mancherà la buona cucina, a cui provvederà il 66ino Alessandro Molon con la rinomata Casa Molon, il buon vino e tanta musica della beat generation e non solo.

C’è molta curiosità e attesa per questa festa. L’edizione del 2018 aveva riscosso unanimi ed entusiasti consensi. Era stata una splendida opportunità per far re-incontrare, magari dopo tanti anni, generazioni di Lugagnanesi che sono nati negli anni 60 e vivono nella frazione con altri, della stessa età, che vi sono arrivati o che vi hanno vissuto. Da quest’anno anche chi vi lavora, pur non essendovi residente. Lugagnano è quindi il collante per tutti i partecipanti a questo evento.

Il limite di partecipanti, dettato dalla struttura ospitante, viene fissato in 270 persone. È possibile, sin da subito, effettuare la prenotazione con il saldo della quota. E’ possibile iscriversi presso la tabaccheria Miss Mary della 66ina Mariagrazia Mazzola in via Garibaldi 3 o presso il negozio di ortofrutta “El Frutaròl” del 61ino Roberto Bergamin in via Pelacane 11 a Lugagnano.

Durante la sagra paesana di S. Anna dal 22 al 26 luglio sarà presente il banchetto dei Sixies per fornire informazioni e raccogliere adesioni. La data ultima per l’iscrizione sarà il 10 settembre.

Sono in fase di ideazione le nuove magliette dei Lugagnano’s Sixties Years. Sarà possibile visionarne il campionario al banchetto presente alla sagra ed eventualmente prenotarla. Se tanto ci da tanto, la fantasia, l’allegria e la voglia di fare festa saranno ben rappresentate sulla t-shirt.

Infine il comitato organizzativo dei Sixties conferma il distintivo orientamento a voler conferire, alla festa, anche il connotato della solidarietà. Al netto delle spese quanto raccolto verrà devoluto in beneficienza.