“Lugagnano’s Got Talent”: Serata finale del Grest parrocchiale per duecentocinquanta ragazzi e cento animatori

Duecentocinquanta ragazzi e cento animatori. Questi i numeri del Grest parrocchiale di Lugagnano, che si è concluso venerdì 15 luglio con una grande festa sulla pista di pattinaggio parrocchiale, a cui sono stati invitati i genitori e tutti i collaboratori.

Sul palco si sono avvicendate, tra balli e sketch divertenti, tutte le dodici squadre, sei di ragazzi delle elementari e sei delle medie, guidati dai giovani animatori e dal parroco don Elia Aldegheri. La serata è stata allietata anche dal risotto, gentilmente offerto a tutti, genitori e nonni compresi.

“Lugagnano’s Got Talent” ha avuto come tema i talenti, che ognuno dei partecipanti ha cercato di tirar fuori e fare brillare, mettendolo a servizio degli altri. Durante le tre caldissime settimane i ragazzi hanno partecipato a giochi di abilità, uscite in piscina, una caccia al tesoro per le vie e i parchi della frazione, laboratori creativi.

Una preziosissima esperienza di condivisione, di conforto, di divertimento che finalmente questa estate 2022 bambini e ragazzi hanno potuto vivere in pienezza.