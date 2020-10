Lugagnano: Via Carducci viene in parte chiusa durante gli orari di ingresso e uscita da scuola

Arriva un provvedimento del Comune di Sona, firmato oggi dal Comandante della Polizia Locale Roberto Mori, finalizzato a rendere più sicuro l’ingresso e l’uscita degli studenti dal plesso scolastico di via Carducci a Lugagnano, dove sono presenti sia le scuole medie che alcune sezioni delle elementari (nella foto di Mario Pachera l’ingresso).

L’Ordinanza prevede la chiusura al traffico dei veicoli del tratto di via Carducci compreso tra l’accesso carraio del civico 10/A escluso e l’intersezione con la via San Marco esclusa, nel periodo di apertura della scuola, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,40 alle ore 8,15 e dalle 12,50 alle ore 13,20.

Sono autorizzati a transitare in deroga al divieto gli autobus della linea scolastica ed i mezzi di soccorso e di polizia. Inoltre, possono uscire i veicoli che negli orari sopra specificati si trovino già all’interno del tratto di strada sottoposta a divieto.

Il provvedimento si affianca alle precauzioni messe in atto da parte della scuola per contenere la diffusione del Covid-19, consistenti nello scaglionamento per classi degli orari di ingresso ed uscita onde limitare gli assembramenti.

Nei prossimi giorni l’Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad installare la nuova segnaletica verticale.