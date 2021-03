Lugagnano: Venerdì un concerto per celebrare l’anniversario della scuola Anna Frank

Ascolta questo articolo

Continuano le iniziative per il 41esimo anniversario della scuola Anna Frank di Lugagnano. Il plesso fu inaugurato l’11 febbraio 1980 (nella foto sopra di Mario Pachera) dall’allora sindaco Renato Salvetti; dopo la benedizione del parroco don Mario Castagna, gli studenti che avrebbero frequentato il nuovo plesso, ai quali per l’occasione fu concesso un giorno di vacanza, poterono visitare le aule insieme ai loro genitori.

Da allora, i lugagnanesi che hanno studiato e sono cresciuti tra quelle pareti sono stati tantissimi. E, per festeggiare la ricorrenza dei quarantuno anni di attività didattica ed educativa delle medie di via Carducci, l’istituto comprensivo di Lugagnano, in collaborazione con Il Baco da Seta, ha promosso un ricco programma di appuntamenti.

A causa delle restrizioni anti-Covid, le porte della Anna Frank non possono purtroppo essere aperte al pubblico che, sicuramente numerosissimo, avrebbe presenziato agli eventi, ma gli interessati possono seguire tutte le iniziative online, sul canale YouTube della scuola.

Le celebrazioni sono cominciate lo scorso 11 febbraio, anniversario dell’inaugurazione, con una conferenza, allietata da intermezzi musicali e divisa in più sezioni tematiche, dal titolo “41 anni e non sentirli”.

Il programma degli eventi prosegue venerdì 12 marzo, con un concerto centrato sull’integrazione interculturale dal titolo “Musiche dal nuovo mondo”.

L’appuntamento, che si può seguire in streaming a questo link, è alle 20.30. Replica il giorno dopo. La musica e l’arte sono state poste al centro del programma delle celebrazioni, proprio perché, come spiega la dirigente Elisabeth Piras Trombi Abibatu, sono ritenute “un ottimo mezzo per ‘fare intercultura’, per favorire progetti di inclusione e di integrazione tra le persone”.

Le celebrazioni proseguiranno il 9 aprile pomeriggio, e replica il 10 aprile, con un concerto dedicato alla figura del genio di Bonn, in occasione del 250° dalla nascita: “BEETHOVEN…i…amo”.

Successivo appuntamento il 23 aprile pomeriggio, e replica il 24 aprile, con un concerto centrato sull’interazione fra discipline dal titolo “Improvvisazione pittorico musicale”. Quindi si continua il 14 maggio pomeriggio, e replica il 15 maggio, con un concerto che punta sull’interazione tra musica e immagine, in particolare nel linguaggio cinematografico, dal titolo “At the movies”.

In maggio sarà anche realizzato un murales dedicato ad Anna Frank.