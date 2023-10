Lugagnano: Venerdì si inaugura la nuova scuola primaria con tante iniziative

L’amministrazione comunale di Sona e l’istituto comprensivo ‘Anna Frank’ di Lugagnano venerdì 20 ottobre inaugurano il nuovo plesso scolastico della Scuola Primaria Silvio Pellico.

La nuova scuola va a completare l’opera del Polo scolastico “Silvio Pellico”, iniziata nel 2017, ospitando anche il biennio della primaria ovvero 8 classi per un totale di 200 alunni e 1950 mq destinati ad aule e spazi per le attività integrative, oltre ad una mensa di circa 350 mq con cucina attrezzata per la cottura degli alimenti e la possibilità di ospitare un doppio turno di refezione a servizio dell’intero plesso scolastico.

La conclusione dei lavori ha consentito quindi di accogliere, finalmente, tutti gli studenti e le studentesse del quinquennio della primaria nello stesso accogliente, efficiente e sicuro plesso. Per i bambini e le bambine, per le famiglie, per il personale scolastico e per la cittadinanza del Comune di Sona questo è un momento molto atteso che la giunta del sindaco Dalla Valentina e l’istituto comprensivo hanno deciso di festeggiare con un ricco programma di iniziative.

Venerdì 20 ottobre è prevista la cerimonia di inaugurazione, con inizio alle ore 11, gli interventi delle autorità politiche, civili e religiose, un intrattenimento musicale da parte delle alunne e degli alunni della scuola secondaria di primo grado e le riflessioni e le poesie dei bambini della scuola primaria.

Seguiranno il momento ufficiale del taglio del nastro e la benedizione da parte del parroco di Lugagnano monsignor Giovanni Ottaviani. Dalle 13 alle ore 16.30 è annunciato un pic-nic in cortile con studenti e insegnanti, giochi sportivi, giochi a squadre e in scatola. Nel pomeriggio, dalle 16.30, apriranno gli stand gestiti dai ragazzi affiancati dal Comitato genitori con la proposta di libri e giocattoli usati, elaborati artistici dipinti dai ragazzi delle 2A – 2B – 2C della scuola secondaria di primo grado Anna Frank e lavoretti creati dai bambini della scuola Primaria e dell’Infanzia. Il ricavato di quanto venduto sarà interamente devoluto in beneficenza dal Comitato genitori all’emporio della solidarietà di Lugagnano di Sona.

I genitori avranno l’opportunità di visitare la scuola primaria: alle 16.30 potranno accedere i genitori delle classi prime e alle 16.50 delle classi seconde della “Pellico 1”; sempre alle 16.30 è prevista anche la visita guidata per i famigliari delle classi terze, alle 16.50 delle quarte e alle 17.10 delle quinte della “Pellico 2”.

Il pomeriggio proseguirà con due mostre: “Gli antichi mestieri”, a cura degli Alpini di Lugagnano, e “Gli antichi strumenti” a cura di Umberto Pighi. Saranno presenti il Gazebo AVIS Lugagnano e il mercatino vintage a cura dell’associazione il Dono. Non mancherà l’intrattenimento culturale: dalle 17.30 presso la sala cimichella della Scuola Anna Frank, sarà possibile assistere allo spettacolo “Ti racconto il tango”, a cura dei ballerini Loredana e Umberto Pighi, e ad un momento musicale con il violoncellista Maestro Bruno Sarno che eseguirà Suites per solo violoncello di J.S. Bach. A conclusione della giornata, dalle 19 la mensa della scuola ospiterà la cena organizzata dall’associazione genitori.