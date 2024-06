Lugagnano: Venerdì si festeggia l’anniversario della ristrutturazione della chiesetta di corte Messedaglia con il coro degli Alpini

Con il secondo venerdì di giugno ritorna immancabile l’appuntamento con l’anniversario della ristrutturazione della chiesetta della Madonna del Carmine di corte Messedaglia nella frazione di Lugagnano.

Venerdì 14 giugno si festeggia la quattordicesima ricorrenza di una “rinascita” voluta fortemente dal gruppo alpini locale che, sulle orme di San Francesco, ha trasformato dei ruderi fatiscenti in un luogo di culto divenuto col tempo meta di pellegrinaggio per tanti fedeli del paese che giornalmente non mancano di lasciare un cero ed una preghiera alla Madonna del Carmelo.

La serata ha inizio alle ore 20.30 con la santa messa concelebrata dai sacerdoti della nostra parrocchia ed animata dal coro A.N.A. Amici della baita. Alla fine della funzione religiosa il format prevede l’esibizione del coro delle penne nere che intratterrà i presenti con un breve repertorio di canti alpini e popolari.

Quest’anno ad arricchire la proposta culturale sarà presente il poeta dialettale Alessandro Martinelli coautore, insieme ad Andrea Favari, del brano Montebaldo, un inedito che vedrà la prima assoluta eseguita proprio dagli Amici della baita.

A conclusione della rassegna poetica/canora gli alpini offriranno a tutti un piatto caldo e un bicchiere di vino. Saranno presenti con un piccolo gazebo anche gli scout di Lugagnano del clan Le cime, che distribuiranno torte e caffè ad offerta libera per autofinanziare il loro campo estivo in Val Codera in provincia di Sondrio.