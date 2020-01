Lugagnano: venerdì serata sui misteri del bunker antiatomico di Affi. Organizzano i Fanti

Interessante serata culturale quella che la Sezione di Lugagnano dell’Associazione del Fante organizza venerdì 24 gennaio.

Alle ore 20.30 presso il salone parrocchiale “San Giovanni Bosco” in via don Fracasso nella frazione si terrà infatti la proiezione del documentario girato da Verona Report sul misterioso bunker antiatomico della NATO posizionato sotto il monte Moscal ad Affi, con le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona i momenti critici della Guerra Fredda.

Alla serata interverrà anche il Generale Gerardino De Meo, ultimo comandante NATO del bunker.

L’ingresso alla serata è libero.