Lugagnano: Venerdì la messa e il concerto del coro degli Alpini per l’anniversario della Chiesetta della Madonna del Carmine

Come consuetudine ritorna anche quest’anno in corte Messedaglia a Lugagnano la serata di festeggiamento per ricordare l’inaugurazione del restauro della chiesetta della Madonna del Carmine.

Venerdì 9 giugno viene celebrato il tredicesimo anniversario da quell’evento che coincise anche con il raduno provinciale degli alpini di Verona a Lugagnano, che in processione partirono proprio dalla piccola chiesetta per poi sfilare lungo le vie principali del paese in un tripudio di penne nere e tricolore.

Il programma della serata prevede alle 20.30 la santa messa celebrata dai sacerdoti della frazione. Quest’anno a richiamare i fedeli alla celebrazione liturgica farà il suo esordio la campana “Rosa” che dal 4 di marzo trova collocazione nel piccolo campanile progettato dal neo sindaco Gianfranco Dalla Valentina e benedetta “a distanza” la sera del primo maggio dal vescovo di Verona, mons. Domenico Pompili, durante la sua prima uscita ufficiale nella nostra parrocchia in occasione dell’apertura del mese Mariano.

Dopo la santa messa ci si sposterà all’interno della corte dove, immancabile, il coro “Amici della Baita” allieterà i presenti con una piccola esibizione di canti alpini e popolari. A conclusione della serata gli Alpini di Lugagnano offriranno un piatto caldo a tutti.

I preparativi all’evento sono ben avviati, speriamo nella clemenza del meteo.