Lugagnano: venerdì “Festa di fine estate” per Verona Domani per Sona

Come già anticipato dal Baco e nel corso dell’incontro con la cittadinanza di fine giugno a Lugagnano, il gruppo Verona Domani per Sona organizza una “Festa di fine estate”, un’occasione conviviale con risotto e drink. Ma anche musica dal vivo con il gruppo Capelli Diversi e dj set con il duo Samuele Olivieri e Matteo Pachera (che il Baco aveva già avuto il piacere di incontrare).

L’evento, aperto a tutti, si tiene venerdì 30 settembre a Lugagnano in via Bussolengo, 4 a partire dalle ore 19.30.

“L’obiettivo di quest’evento – spiega al Baco il consigliere comunale di Verona Domani per Sona Nicolò Ferrari (nella foto di Mario Pachera) – è quello di coinvolgere la cittadinanza di tutte e quattro le frazioni del nostro Comune e di raggiungere più fasce di età“.

La serata sarà, dunque, un’occasione di convivialità e festa, ma non mancherà una sorpresa politica: “Su questo non posso anticipare altro – conclude Ferrari –, ma sarà un momento significativo anche in vista delle elezioni comunali dell’anno prossimo“.

Dopo un incontro tenutosi a Sona e un altro a Lugagnano, la festa di fine estate si colloca a metà di un percorso di quattro appuntamenti che Verona Domani per Sona ha organizzato in tutte le frazioni sonesi: un’occasione di condivisione con i cittadini per cogliere le criticità del tessuto strutturale e sociale del Comune e presentarsi alle prossime elezioni amministrative del 2023 con progetti all’altezza delle necessità.

Nei prossimi mesi, dunque, i riflettori di Verona Domani saranno puntati su San Giorgio in Salici e Palazzolo.