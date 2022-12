Lugagnano: Venerdì “ConcerTogo”, un concerto per finanziare un’aula studio nel villaggio di Amakpapé

Che Lugagnano sia sempre stato terreno fertile per chi possiede uno spirito missionario lo sapevamo. Dal Nicaragua al Brasile, fino alla Guinea Bissau e a Cuba per poi spingersi fino in Argentina: i lugagnanesi di strada ne hanno fatta, tra chi è partito e chi è tornato, ma anche chi su quell’aereo non è mai salito.

Spesso quando pensiamo alla missione la immaginiamo come qualcosa di lontano e difficile da raggiungere. Una realtà distante cui è difficile accedere. Ma la missione invece va coltivata anche qui, sul nostro territorio, tra le mura delle nostre case.

Per anni a Lugagnano sono coesistiti o si sono alternati gruppi di volontari che volevano dare il loro contributo a diverse realtà missionarie. Lo hanno fatto con una dedizione e un impegno che non ha mai vacillato e ora una nuova ondata di missionarietà ha travolto il nostro Comune.

Infatti tra l’estate 2021 e 2022 sono partiti alla volta della missione Cuori Grandi nel villaggio di Amakpapé in Togo dodici ragazzi tra i 18 e i 30 anni. Lì oltre a scoprire la realtà africana hanno potuto anche imparare cosa significhi missione, viverla sulla la propria pelle e sentirla diventare parte di sé.

Da questa esperienza si è consolidata così la consapevolezza di poter aiutare in tanti modi, talvolta anche i più semplici, ed è nato il desiderio di farlo anche una volta rientrati a casa.

Per questo quando un gruppo di ragazzi provenienti da Roma, incontrato quest’estate in Togo, ha raccontato di aver organizzato un aperitivo per raccogliere fondi e finanziare lo scavo di un pozzo si è illuminata una lampadina: “Facciamolo anche noi a Lugagnano. Ma facciamo con la musica”.

Ed è così nato il ConcerTogo. Un progetto un po’ fuori dagli schemi, e da fuori di testa, dove musica, fotografia, vin brulè e racconti di missione si uniscono con lo scopo comune di raccogliere fondi per costruire un’aula studio ad Amakpapé.

Molti bambini e ragazzi di quel villaggio, infatti, hanno spesso difficoltà a portare a termine i compiti che gli sono stati assegnati o a dedicarsi allo studio. Questo a causa dell’assenza di elettricità nella maggior parte delle capanne (provate a leggere la pagina di un libro con tutte le luci spente) o per l’assenza di uno spazio tranquillo in casa dove potersi concentrare (immaginate di dover studiare la Guerra dei Trent’anni in cucina, che è però anche il salotto, la vostra camera da letto, quella vostri genitori e dei vostri tre fratelli).

Il concerto si tiene questo venerdì 9 dicembre presso il centro parrocchiale di Lugagnano in via Kennedy a partire dalle ore 21.

L’ingresso è a offerta libera e senza obbligo di prenotazione. Nel corso della serata si esibiranno gruppi e cantanti singoli per uno spettacolo che toccherà generi diversi passando dal rock all’indie e ancora dal folk al pop.

Inoltre, verranno esposte immagini simbolo della missione nel suo insieme e ci saranno per tanto fotografie proveniente da Argentina, Guinea Bissau, Sierra Leone e Togo.

Come se non bastasse, a tutto questo si accompagneranno cibo e bevande calde perché ok che la musica fa bene all’animo, ma anche la pancia vuole la sua parte!