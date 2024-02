Lugagnano: Una vera corte di carnevalanti in festa per l’investitura dei quarantunesimi Tzigani

Ed è arrivata così anche la sera dell’investitura ufficiale degli Tzigani 2024. Venerdì 2 febbraio, presso il palatenda di Lugagnano in largo Weiler, Bruno “Tome” Tomezzoli e Stefania Cerpelloni – molto emozionati – hanno ricevuto l’incoronazione quali quarantunesimi Tzigani del Carnevale di Lugagnano. L’elezione in piazza si era tenuta domenica 28 gennaio, ed a recarsi alle urne erano stati in circa seicento.

La cerimonia di investitura, come sempre molto partecipata e divertente, si è tenuta davanti un palatenda gremito di rappresentanti carnevaleschi di tutta la provincia, tra i quali il sire del carnevale veronese Papà del Gnoco.

Molto nutrita anche la presenza degli amministratori comunali di Sona, con il sindaco Dalla Valentina, la vicesindaco Cimichella, gli assessori Bellotti, Moletta e Vicentini, il presidente del consiglio Pesce ed il consigliere Cordioli. Presente anche la presidente della Consulta delle associazioni di Sona Daniela Grigoli.

A fare gli onori di casa il presidente del Gruppo Carnevale di Lugagnano Tiziano Zocca. Con lui alcuni ex Tzigani e i tanti volontari dell’associazione. A margine dell’evento il presidente Zocca ha dichiarato al Baco che “anche questa stagione carnevalesca è partita benissimo. C’è grande voglia di divertirsi e di far divertire, ora ci aspettano tante sfilate in giro per la provincia e stiamo già da tempo lavorando per la grande sfilata di Lugagnano”.

Il calendario carnevalesco prosegue infatti con la cena delle associazioni di venerdì 8 marzo e con la cena con festa in maschera di sabato 9 marzo. Per chiudere con la grande sfilata di carnevale per le vie di Lugagnano in programma per domenica 10 marzo.