Lugagnano. Una segnalazione: “Attenti a quel palo della luce in via Dora Baltea”

“Attenzione a quel palo”. Arriva in redazione in questi giorni la segnalazione di alcuni residenti di via Dora Baltea a Lugagnano, preoccupati per la tenuta di un palo della luce presente nella loro strada.

Il palo in questione è uno di quelli posizionati davanti al parcheggio che insiste sul palazzetto dello sport della frazione. Come si vede nella foto sopra, alla base appare seriamente compromesso, con la lamiera rovinata e aperta.

La paura dei residenti è che a causa delle sue condizioni possa in qualche momento cedere, magari causando danni alle auto parcheggiate oppure, peggio, colpendo qualche passante.