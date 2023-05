Lugagnano: Un rombante successo il quarto raduno di Centopercento500

Centopercento500, associazione fondata sei anni fa con lo scopo di unire appassionati di auto storiche, in particolare Fiat 500 e suoi derivati, ha organizzato domenica 21 maggio il quarto raduno Fiat 500 e auto storiche a Lugagnano.

Il presidente Denis Piccoli ed il suo gruppo di appassionati anche quest’anno hanno colorato il centro di Lugagnano con una lunga esposizione di auto d’epoca in mostra lungo via 26 Aprile, per l’occasione chiusa al traffico.

Tanti sono stati gli appassionati che hanno potuto ammirare da vicino e fotografare i bellissimi veicoli, che sono partiti poi per un giro turistico con mostra delle vetture e rinfresco presso il lido di Cisano. Per pranzo gli appassionati si sono diretti infine a Colà di Lazise.

“Anche questo quarto raduno è riuscito benissimo. Abbiamo potuto godere di una bella giornata di sole, dopo un lungo periodo di piogge”, dice il presidente Piccoli.

“Ringrazio tutti i partecipanti, compresi i motoclub che ci hanno guidati, i Mastini della Scala di Montorio e il Motoclub Bardolino. Infine un sentito grazie va alla Polizia Municipale di Sona, che ha permesso la buona riuscita dell’evento”, conclude Piccoli.

Per conoscere meglio l’associazione di appassionati di auto d’epoca è possibile visitare il sito www.centopercento500.it, che contiene moltissimi scatti relativi ai raduni del Club.