Lugagnano: Un impianto di telecomunicazioni sul vecchio acquedotto di via Kennedy

Il Comune di Sona dispone di un’area a Lugagnano, in via Kennedy, in cui sorge l’ex acquedotto. Quel vecchio impianto, un edificio ormai storico e ben conosciuto da tutti gli abitanti della frazione per la sua struttura caratteristica (nella foto di Mario Pachera), è completamente in disuso da più di trent’anni, precisamente dal 1989.

La sua dismissione era stata obbligata in quanto le caratteristiche di idropotabilità delle sue acque non risultavano più compatibili con quanto previsto dalla normativa vigente. Al suo posto era stato realizzato il grande impianto a fungo che incombe inconfondibile sopra lo stadio di Lugagnano, in via Grande Torino, ancora in uso.

Quella dell’acqua pubblica nel Comune di Sona è una storia molto interessante e complessa, che inizia nel 1894 e che il Baco ha ricostruito nelle sue pagine di storia locale.

Tornando al vecchio acquedotto di Lugagnano, la giunta del sindaco Mazzi ha deciso di destinare quell’area all’installazione di impianti di telecomunicazione, proprio alla luce del fatto che è da molto tempo decaduta la funzione di pubblico servizio dell’ex acquedotto.

Con delibera dello scorso 23 agosto l’amministrazione comunale ha, infatti, previsto la stipula di un contratto di locazione per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni presso l’ex acquedotto.

Il contratto avrà una durata di sei anni, con possibilità di successivo rinnovo per altri sei.