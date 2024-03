Lugagnano: Un fine settimana all’insegna del carnevale. Ce lo presenta lo Tzigano Bruno “Tome” Tomezzoli

Lugagnano si prepara al momento culminante della stagione carnevalesca, con il prossimo fine settimana denso di avvenimenti. Si inizia venerdì 8 marzo con la cena di gala per tutte le associazioni, si prosegue sabato 9 marzo con la festa della mascherina presso il palatenda per arrivare domenica 10 marzo con la grande sfilata per le vie del paese.

La sfilata prende il via alle 14 dalla rotonda di inizio paese in via Beccarie, per attraversare poi tutta la frazione lungo la strada principale e arrivare al palatenda del tennis a Mancalacqua. I carri inizialmente saranno incolonnati nella via che porta alle scuole medie, per poi uscire da via Ciro De Vita ed iniziare pure loro la sfilata dalla rotonda di inizio paese dove già saranno presenti i tanti gruppi mascherati.

A sfilare saranno 65 gruppi e 20 carri, con la partecipazione del Comitato Genitori e tanti bambini. Sarà presente anche la bici più alta d’Italia 5 metri di lunghezza e 3 metri di altezza.

A fare gli onori di casa saranno Bruno Tomezzoli e Stefania Cerpelloni, eletti Tzigano e Tzigana 2024 ad inizio febbraio (nella foto). In vista dell’imminente sfilata, il Baco ha intervistato Bruno per raccontare questa loro nuova avventura, che si mischia all’impegno per la comunità.

Bruno, raccontaci com’è essere stato eletto 41° Tzigano.

Prima di questa avventura non avevo mai nemmeno tirato un coriandolo! Mi sono candidato quasi per gioco, pensando di perdere. Invece, con grande sorpresa, io e Stefania abbiamo vinto. È stata una vera emozione e l’inizio di una bella avventura. In queste settimane da Tzigano ho avuto la possibilità di conoscere tante persone nuove e di fare esperienze davvero belle. Insieme a Stefania, la mia Tzigana, abbiamo visitato case di riposo, scuole elementari e medie, portando un po’ di allegria e divertimento.

Ci spieghi chi è lo Tzigano e qual è la sua storia?

La maschera dello Tzigano ha una storia molto antica che risale al 1480. La leggenda narra che un gruppo di zingari arrivò a Lugagnano e si fermò per far partorire le donne. Si trovarono talmente bene in questo paese dalla terra fertile e dalle persone gentili che decisero di stabilirsi qui. Da quel momento, Lugagnano è conosciuto come il paese nato dagli zingari. Per me, vincere il titolo di Tzigano è un grande onore, non solo perché rappresenta una tradizione importante per il mio paese, ma anche perché mi permette di fare del bene per la comunità.

Perché tu e Stefania avete deciso di candidarvi?

Sono in pensione da qualche anno e l’idea di candidarmi come Tzigano mi stuzzicava. Pur non avendo mai festeggiato il carnevale in passato, questa esperienza mi attirava. Mia moglie Stefania ha condiviso il mio entusiasmo e insieme abbiamo deciso di provarci. E devo dire che ne siamo felici!

Cosa significa per te e Stefania essere Tzigani?

Per noi essere Tzigani significa innanzitutto rappresentare il nostro paese con orgoglio. È un impegno importante che richiede senso di responsabilità. Inoltre, questa esperienza ci permette di fare del bene per la comunità, facendo anche beneficenza. Infine… per ogni Tzigano viene scritto il nome sullo scettro. Io rappresento il numero 41, e vedere il mio nome inciso lì sopra è la consapevolezza di un segno che resterà nel futuro.

A quali sfilate avete già partecipato? E quali quelle dove vi vedremo?

Abbiamo già partecipato a diverse sfilate come Bussolengo, San Giorgio in Salici, Oppeano e Villafranca. Saremo a Verona il 28 marzo. Alcune sfilate sono state rimandate causa maltempo, come Peschiera, ma siamo pronti per quella per noi più importante: Lugagnano, domenica 10 febbraio.

C’è un messaggio importante che vuoi trasmettere?

Sì, vorrei invitare tutti i giovani ad avvicinarsi al mondo del carnevale e alla figura degli Tzigani. È un’esperienza unica che permette di fare nuove amicizie, divertirsi e allo stesso tempo fare del bene per la comunità. Nell’associazione del carnevale di Lugagnano ci sono tante persone fantastiche che si impegnano per mantenere viva questa tradizione e fare beneficenza.