Domenica 22 novembre, nella chiesa parrocchiale di Lugagnano, oltre cento agricoltori delle quattro frazioni di Sona e di altri paesi hanno partecipato alla messa del mattino per la Giornata del Ringraziamento.

Quest’anno la Commissione permanente mista sull’attività agricola del Comune di Sona ha organizzato la Giornata riunendo in un unico appuntamento le celebrazioni delle quattro frazioni.

Nella chiesa parrocchiale di Lugagnano, tra i presenti alla messa celebrata da don Sebastiano Cassini, c’erano anche i ragazzi del Gruppo Primavera e i volontari del SOS. Per il Comune hanno partecipato i consiglieri Giuseppe Carcereri, Enrico Cordioli e Mirko Girelli, presidente della Commissione Agricoltura.

Nell’omelia il parroco è partito dalle mani sporche di lavoro. Tutti, ha ricordato, siamo artigiani, anche nelle attenzioni che riserviamo agli altri. Ha richiamato il passo del Vangelo in cui Gesù si lascia riconoscere nel forestiero accolto e nel malato visitato. A Lugagnano, ha aggiunto, ha già incontrato molte persone che quel bene lo fanno nella vita di ogni giorno.

Durante la processione offertoriale i ragazzi del Gruppo Primavera hanno portato il pane e il vino. Li hanno seguiti gli agricoltori con i loro doni. I volontari del SOS hanno offerto un defibrillatore. Insieme sono state presentate le casacche della Protezione civile, del SOS e dei Trasporti Sociali.

Al termine della messa don Sebastiano ha benedetto una decina di trattori e i mezzi del SOS, della Protezione civile e dei trasporti sociali. Tra i veicoli c’era anche il nuovo carroattrezzi di un giovane carrozziere di Sona.

Dopo la benedizione dei mezzi, gli Alpini di Lugagnano hanno accolto i partecipanti nella loro baita, con il consueto forte spirito comunitario, per il rinfresco che ha concluso la festa. Tra una ciacola e l’altra, in tavola c’erano vino, panini e il formaggio offerto dalla ditta Ferrari Luca.

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