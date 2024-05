Lugagnano. Torna il torneo Bone&Barbi’s friends, alla sua undicesima edizione

Dal 2010 a Lugagnano la manifestazione Bone&Barbi’s friends ricorda annualmente la prematura scomparsa di Matteo Bonesoli a cui si è unito, successivamente, il ricordo affettuoso di Andrea Barbieri, entrambi vissuti a Lugagnano e legati dalla grande e profonda passione per il calcio.

Come sempre gli amici di Matteo e Andrea dedicano questo periodo dell’anno ad organizzare l’evento con passione e determinazione affinché ogni edizione sia unica ed indimenticabile.

Il torneo si terrà sabato 15 giugno presso il campo sportivo comunale B. Guglielmi in Via Stadio, a Lugagnano. Dalle 9.30 del mattino fino alle 19 squadre di calcio a cinque si sfideranno in un torneo ricco di colpi di scena. Contestualmente verranno allestiti anche campi per il Green Volley con squadre e sfide altrettanto avvincenti. A seguire le premiazioni.

La giornata verrà animata da musica e stand enogastronomici per garantire a partecipanti e spettatori intrattenimento e momenti conviviali all’insegna dell’amicizia e del ricordo di Matteo e Andrea. Il ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficenza.

Le iscrizioni per partecipare con la propria squadra al torneo di calcio o volley sono aperte fino a domenica 26 maggio contattando gli organizzatori Marco al numero 3463703870 e Andrea al numero 3404162862. E’ possibile seguire gli aggiornamenti relativi all’evento sulla pagina Instagram memorial_bbfriends e sulla pagina Facebook Bone & Barbi’s Friends.