Lugagnano: Timothy Cavicchini e un concerto speciale che ha saputo coinvolgere

All’interno del cartellone dell’estate teatrale e musicale del Comune di Sona, lo scorso 12 agosto si è tenuto, presso il parco Tortella a Lugagnano, il concerto di Timothy Cavicchini intitolato “Ricomincio da me – Unplagged”.

Conoscevo Timothy Cavicchini dalle sue presenze televisive (The voice of Italy e All together now) enon avevo alcuna idea su cosa avrebbe proposto musicalmente parlando ad eccezione che sarebbe stato rock.

E’ stato un piacevole intervallarsi di canzoni e racconti di vita, a partire dagli anni delle scuole superiori fino ai giorni d’oggi. Cavicchini ha raccontato le prime esperienze musicali con mamma e papà, dai gusti decisamente contrapposti tra loro, con mamma appassionata di rock, passando dai primi karaoke e concorsi nei locali della sponda bresciana del Garda, fino al talent show che gli ha dato visibilità nazionale e un tour durato 10 anni con un gruppo di cover rock tra i più importanti in Italia.

La sua attività musicale ha subito un brusco stop durante il periodo di Covid nel quale – non ha avuto paura di dirlo – ha fatto altri lavori perché la famiglia viene prima di tutto.

Ritornando alla musica in queste due ore Timothy Cavicchini ha cantato canzoni rock storiche sia nazionali che internazionali oltre ai suoi singoli; peccato non sia stato possibile ballare a ritmo di musica causa restrizioni.

Credo questo concerto sia stato un po’ speciale sia per lui che per gli spettatori, con i quali ha anche instaurato un botta e risposta live. Una bella serata in cui le due ore sono passate piacevolmente grazie anche ad una serata gradevole dal punto di vista climatico.

Ad accompagnarlo alla chitarra e voci l’ormai inseparabile veronese Filippo Cabianca.