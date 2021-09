Lugagnano: Si sblocca la situazione del cantiere abbandonato da anni in via della Concordia. Partono i lavori

Sembra trovare finalmente una soluzione il problema, e lo sfregio, di quel cantiere aperto da anni, posizionato proprio nel centro di Lugagnano all’incrocio tra la direttrice principale via Cao del Prà e via della Concordia, che costituisce un punto di grave degrado del nostro tessuto urbano.

Nel tempo anche il Baco se n’è occupato più volte, sia perché quel cantiere abbandonato si è trasformato in alcune occasioni in rifugio per malaffare sia perché è capitato che diventasse una zona ad alto rischio per molti ragazzini del paese, che vi si intrufolano e che poi rischiano di cadere dall’edificio in costruzione o di farsi male, a causa di ferri esposti e di pareti non completate.

In un’occasione ignoti si erano introdotti nel cantiere ed avevano addirittura dato fuoco ad alcuni bancali, causando la necessità dell’uscita dei Vigili del Fuoco per spegnere il principio di incendio.

Tutto il problema nasce dal fatto che quell’edificio a due piani è parte di un fallimento che ha coinvolto i proprietari, e che ne ha congelato la costruzione a metà dell’opera. La situazione di abbandono ha quindi, negli anni, fatto peggiorare la situazione, tanto da portare allo stato di degrado non più accettabile a cui siamo arrivati oggi. Con importanti problemi sia di decoro urbano, sia di igiene pubblica che, soprattutto, di sicurezza e di incolumità.

Tra l’altro, ad aggravare la situazione, vi è la presenza a cielo aperto di una buca grande e pericolosa, a ridosso della carreggiata di via della Concordia e di alcune case. Vi è, quindi, anche la preoccupazione che qualcuno possa cadervi all’interno o che, addirittura, le pareti possano franare, determinando un grave danno agli spazi perimetrali e di conseguenza una situazione di pericolo per l’intera area.

Ora, come si diceva in apertura, sembra che la situazione possa effettivamente sbloccarsi. Dopo lunghi anni e alcune sedute di asta immobiliare andate deserte, il cantiere è stato finalmente assegnato ad un’azienda che è intenzionata a portare a compimento quanto prima l’intervento, seguendo la linea progettuale prevista nel progetto originario

Pertanto, verranno realizzati due blocchi da otto appartamenti ciascuno e due piani di autorimesse a servizio degli immobili in costruzione e anche limitrofi.

Il progetto è già stato approvato e sono stati pagati gli oneri di urbanizzazione. Si sta dando l’inizio dei lavori, in questi giorni è stato ripulito il lotto (con l’amara scoperta che molti nostri concittadini utilizzano quel sito come discarica personale) e pertanto nelle prossime settimane si vedranno già in azione le squadre di operai.