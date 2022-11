Lugagnano: Si aggiungono altre date agli appuntamenti con le letture animate per i bimbi dai 3 ai 6 anni

Con l’arrivo dell’autunno sono ricominciate le letture animate in biblioteca, rivolte ai piccoli amanti dei libri tra i 3 e i 6 anni d’età. Qualche giorno fa abbiamo dato notizia di una prima serie di incontri molto interessanti a Sona e a Lugagnano, a cui si aggiunge ora il ciclo di letture con Bam!bam! Teatro.

Mercoledì 9, 16 e 30 novembre alle ore 16.30 presso la nuova Biblioteca di Lugagnano in via De Gasperi, 13 ci sono dodici posti disponibili per delle divertenti letture animate.

Per prenotare la partecipazione si può telefonare al numero 045514383 (Biblioteca di Lugagnano) oppure al numero 0456091287 (Biblioteca di Sona) E’ anche possibile inviare una e-mail a biblioteca@comune.sona.vr.it. Gli incontri sono gratuiti.