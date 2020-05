Lugagnano: Settant’anni di matrimonio per Elide e Andrea Gagliardi, reduce di Cefalonia

Oggi la comunità di Sona festeggia un bellissimo anniversario, che contribuisce a portare un po’ di luce e gioia in questi mesi difficili e faticosi.

Elide Prandini e Andrea Gagliardi festeggiano infatti i loro settant’anni di matrimonio. Sposatisi a Cassone, Malcesine, il 20 maggio del 1950, vivono a Lugagnano da trent’anni.

Andrea Gagliardi è una figura molto nota sul nostro territorio. anche perché è uno degli ultimi reduci della Divisione Aqui, sopravvissuto all’eccidio di Cefalonia nel settembre del 1943, durante la Seconda Guerra Mondiale

Nel 2015, nel corso della Commemorazione del 72° Anniversario dell’Eccidio di soldati veronesi e italiani caduti a Cefalonia e Corfù tenutasi a Verona, Gagliardi era stato insignito della “Medaglia della Liberazione”, concessa su iniziativa del Ministro della Difesa, con l’altro patrocinio della Presidenza della Repubblica, per “ricordare l’impegno, spesso a rischio della propria vita, di uomini e donne per affermare i principi di libertà e indipendenza sui quali si fonda la Repubblica e la Costituzione, nonché per trasmetterne i relativi valori alle nuove generazioni”.

Ad Elide e Andrea vadano le congratulazioni e l’affetto del Baco e di tutta la comunità di Sona per questo importante e bellissimo traguardo.