Lugagnano. Se n’è andato Luigi Rudari, Alpino e tenace imprenditore negli anni del miracolo italiano

È andato avanti nel paradiso di Cantore l’alpino Luigi Rudari, imprenditore di Lugagnano titolare, assieme al figlio Gianni, dell’azienda officine meccaniche Rudari che opera nel settore della meccanica di precisione con sede in via Stazione nella frazione. Imprenditore di lungo corso aveva fondato l’azienda nel 1965 per poi lasciare al figlio Gianni, negli ultimi anni, la conduzione della sua creatura.

Era un uomo riservato ma risoluto e schietto. Una persona che appartiene, a pieno titolo, a quella categoria di uomini che, in tempi non facili, hanno saputo “arrotolare le maniche bèn sopra il gomito” mettendosi in discussione e immedesimandosi, anima e corpo, nel mestiere tutto da inventare di imprenditore.

Ogni tanto “indossava” virtualmente il suo cappello da Alpino e passava dalla baita, dove intratteneva un colloquio cordiale e aperto con tutti. Si poteva recepire il suo spessore di uomo abituato a prendersi e gestire responsabilità e anticipare, nelle scelte quotidiane, il futuro Avevamo quasi concordato una data in cui l’avrei intervistato per raccontarci della sua avventura umana e professionale.

Luigi, a pieno titolo, appartiene alla categoria dei capitani coraggiosi che hanno saputo cogliere le opportunità di tempi in cui l’economia era in crescita e cavalcarli. Per generare soddisfazione umana e professionale per se e per la sua famiglia ma anche per altre persone che avrebbero trovato lavoro presso la sua azienda e le rispettive famiglie.

I funerali si tengono venerdì alle ore 10 nella chiesa di Lugagnano. Al figlio Gianni l’abbraccio affettuoso di tutta la redazione de Il Baco da Seta.