Lugagnano: Se n’è andata in silenzio Mariuccia: una porta e un cuore sempre aperti per tutti

La mattina del 10 gennaio Maria Castioni, di anni 85, se ne è andata, in silenzio, all’improvviso.

Mariuccia viveva sola, ma non ha mai fatto sentire solo nessuno. Con la compagnia dei figli, Loretta e Graziano, e dei nipoti sempre accanto, era la vicina di casa di tutti in via Molinara Nuova a Mancalacqua di Lugagnano, una sorta di istituzione.

Era il vero “controllo di vicinato”, sempre presente e vigile sull’uscio del suo grande orto, ma soprattutto sempre una porta e un cuore aperti.

Mariuccia non lascia un vuoto, ma un pieno in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Un pieno di compagnia, di chiacchiere di primo mattino, sempre un saluto pronto e un aiuto se c’era da fare qualche lavoro di sartoria.

Ha scritto un pezzo di storia del paese, nel cuore di tutti.