Lugagnano. E’ scomparso Nereo Vallicella, uomo d’altri tempi. Con la sua azienda agricola diede lavoro a tanti compaesani

É scomparso Nereo “Nerio” Vallicella classe 1935, imprenditore agricolo di lunga data di Lugagnano. È stato il rappresentante di una generazione di giovani ragazzi che, usciti dal periodo storico della seconda guerra mondiale, si sono rimboccati le maniche lavorando dapprima assieme ai genitori nei campi e proseguendo poi la tradizione ereditando e portando nel futuro le loro aziende famigliari.

Erano in tempi in cui l’irrigazione aveva fa tempo fatto la sua comparsa nelle nostre comunità, portando in dote la possibilità di aumentare la capacità produttiva dei terreni e dando vita al miracolo produttivo della cultura delle pesche.

Proprio le pesche avevano costituito il traino anche dell’azienda agricola Nereo Vallicella, le cui piantagioni si estendevano e si estendono tutt’ora a Lugagnano dal limitare di corte Beccarie fino alla corte Messedaglia, per sconfinare fino al limitare con il perimetro del nuovo complesso scolastico di Lugagnano. Un’estensione notevole.

In estensioni coltivate così importanti c’era molto da lavorare, soprattutto d’estate nel pieno della raccolta delle pesche. Erano tempi in cui le famiglie, più numerose di oggi, avevano la necessità impellente di far quadrare il bilancio. Magari lavorava solo il papà perché la mamma si occupava della casa, dei figli e magari anche dei nonni. La ricerca della sostenibilità era la priorità, i figli crescevano ed aumentavano i bisogni con l’inizio dell’età scolare.

Nereo ha sempre avuto nei suoi campi ragazzi di diverse famiglie del paese che, durante le vacanze estive delle scuole superiori, andavano a lavorare nella raccolta delle pesche. Era una tradizione consolidata: il fratello più grande, una volta iniziato a lavorare alla fine del percorso, lasciava lo spazio al fratello più giovane. Magari era la stessa mamma che, nel mènage quotidiano, riusciva a trovare delle ore disponibili per aiutare nel confezionamento delle pesche raccolte all’interno delle cassette di legno. Ed in questo modo si dava la possibilità alle famiglie di avere quell’aiuto concreto che permetteva alle stesse di crescere e prosperare.

Per esperienza personale vissuta, l’azienda e la casa di Nereo sono sempre state accoglienti. Veramente ti sentivi a casa tua, Nereo non è mai stato un datore di lavoro eccessivamente esigente o dispotico. Tutt’altro. Amava mettere a proprio agio le persone che lavoravano con lui creando, nelle pause durante la raccolta, dei momenti di convivialità a base di panini con la soppressa o la bondola che ancora ricordo. Non disdegnava di regalare pesche alle famiglie in difficoltà del paese, denotando una certa sensibilità verso i più bisognosi. Finita la stagione della raccolta si presentava puntualmente nella famiglia a saldare il conto del lavoro. E a fine stagione non mancava mai la gazega conclusiva. Laboriosità e onestà erano le sue caratteristiche principali.

Ai primi anni sessanta, un piccolo uomo analfabeta abbandonato dalla mamma alla nascita, approdò alla casa dei Vallicella in cerca di lavoro. Era Bruno Maltesi detto “boricci”, la cui storia abbiamo raccontata sul Baco. Una storia che ha dell’incredibile. Francesco, papà di Nereo, lo accolse e piàn piano, questo uomo umile e buono, diventò parte della famiglia. Vi trascorse il resto della sua vita lavorando nell’azienda agricola, fino alla sua morte. È parte integrante della memoria storica della corte Beccarie.

Nereo lo considerava e lo rispettava come fosse suo padre. Visse in simbiosi con la famiglia vedendo in Nereo e in Elda, la moglie di Nereo, il papà e la mamma che non aveva mai avuto e in Francesco e Malvina, i figli di Nereo, un fratello e una sorella. Una storia di accoglienza bellissima e abbastanza unica nel suo genere.

In tutti questi anni, quando mi capitava di incrociare Nereo facendo una passeggiata sull’anello pedonale delle Beccarie, mi soffermavo con grande piacere con lui a chiacchierare e a condividere i ricordi che ci legavano. Un tuffo nel passato pieno di nostalgia. Lo faceva con una lucidità ed una memoria vivida che mi hanno sempre colpito.

Mi ha visto crescere, mi ha donato la sua stima e la sua fiducia. Ha aiutato i miei genitori a trasmettermi il senso del rispetto, il valore del lavoro, il senso dell’impegno e del sacrificio. L’ha fatto per tante famiglie e per tanti ragazzi del paese di Lugagnano.

Il funerale si tiene lunedì 30 ottobre alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Lugagnano partendo dall’abitazione di via Beccarie 2. Domenica 29 alle ore 18 viene recitato il santo rosario, sempre nella chiesa parrocchiale. Buon viaggio Nereo, uomo d’altri tempi.