La politica, il volontariato, le iniziative del paese e una grande passione per la pittura, capace di portare le sue opere fino in Argentina. Sono diversi i fili che legano la storia di Vittorio Giardini a quella di Lugagnano.

Morto venerdì 20 novembre a 83 anni, aveva partecipato alla vita della comunità assumendo incarichi pubblici e contribuendo a esperienze associative che ne hanno segnato il cammino.

Giardini era stato consigliere comunale a Sona per la Democrazia Cristiana dal 1990 al 1995, nella seconda amministrazione Boscaini/Aldrighetti. In quegli stessi anni gli era stata affidata anche la responsabilità della Protezione Civile comunale. Per un periodo si era inoltre occupato dell’organizzazione della mostra delle pesche di Lugagnano, legando il proprio nome anche a questo appuntamento della vita del paese.

Il suo impegno si ritrova in una data importante per il territorio: il 19 aprile 1990. Giardini fu infatti una delle 21 persone che, riunite in Comune a Sona davanti al notaio, firmarono l’atto costitutivo del SOS, Servizio Operativo Sanitario. A ricordarlo è la ricostruzione pubblicata dal Baco nel 2015 per i venticinque anni dell’associazione Il suo nome appartiene dunque anche agli inizi di una realtà nata per rispondere al bisogno di soccorso della comunità.

Accanto alla partecipazione pubblica c’era la pittura, una parte importante della sua vita. L’archivio del Baco ne conserva una testimonianza particolarmente significativa: il grande polittico dedicato alla Virgen de Caacupé, patrona del Paraguay, realizzato per la parrocchia di Berazategui, nell’area di Buenos Aires, allora guidata da padre Giovanni Bendinelli, anche lui di Lugagnano e suo amico fraterno.

Nel settembre 2009 raccontammo l’arrivo e l’inaugurazione dell’opera in Argentina, dopo la presentazione a Lugagnano nella cappellina del vecchio cimitero. Un insieme di dipinti di 4,20 per 5,80 metri, sviluppato in collaborazione con padre Bendinelli, che portava la sua pittura dentro una comunità dall’altra parte dell’oceano. A quel percorso avevano contribuito, fra gli altri, il Comune e la Biblioteca di Sona, il Centro Missionario diocesano e il Comune di Berazategui.

Una passione coltivata anche negli anni più recenti: tra le tante altre occasioni, nel novembre 2023 il Baco aveva segnalato la sua presenza fra gli artisti della collettiva “Joie de Vivre” a Villa Balestra, a Rodigo, nel Mantovano. L’esposizione era stata proposta con una finalità solidale, a sostegno della Cooperativa Sociale La Stazione di Castellucchio. Anche in quell’occasione, nel suo percorso, arte e attenzione agli altri si incontravano. In questi anni non aveva mai smesso di dipingere, e di partecipare come espositore mostre con le sue opere immediatamente riconoscibili.

Vittorio lascia la moglie Rosella, la figlia Paola con Enrico e i nipoti Francesca e Riccardo. Ai familiari va la vicinanza della redazione del Baco.

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L’ultimo saluto sarà lunedì 23 novembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Lugagnano. La partenza dalla casa funeraria Domus Villafranca è prevista alle ore 14.30.

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