Lugagnano: Sabato viene riattivato il punto prelievi per anziani e persone fragili

Sabato 7 ottobre alle ore 11 presso il centro polifunzionale Papa Giovanni Paolo II di Lugagnano, verrà riattivato un centro prelievi dedicato ad anziani e persone fragili.

Un’opportunità di assistenza territoriale che diventerà un punto di riferimento sia per la frazione di Lugagnano sia per le altre frazioni del Comune di sona.

In un periodo storico in cui l’accesso ai servizi sanitari primari è in sofferenza e risente dei tagli e della razionalizzazione effettuata nel corso degli anni, avere un punto di assistenza localizzato e raggiungibile in tempi brevi ed in autonomia, rappresenta un sollievo e una iniezione di autosufficienza nella gestione quotidiana dei bisogni basilari delle persone con fragilità, in particolare gli anziani.

All’evento parteciperanno i rappresentanti dell’amministrazione comunale di Sona e della Coopselios, la cooperativa che gestisce la struttura. L’invito è aperto alla cittadinanza e chi parteciperà dovrà essere munito di mascherina.