Lugagnano: Sabato sit-in di protesta dell’ente nazionale protezione animali per il circo presso la Grande Mela

Da molti anni l’ampia area davanti al centro commerciale la Grande Mela è uno dei pochi spazi rimasti nel territorio veronese dove, grazie alle dimensioni dell’area, si possono svolgere spettacoli circensi.

Anche in questi giorni un circo con animali è presente in quell’area di Lugagnano, con spettacoli alle 17.30 e alle 21 che si sono susseguiti dal 15 ottobre e che proseguono fino a lunedì primo novembre. Anche i circhi, come tutto il mondo dello spettacolo, hanno subito un durissimo colpo nell’ultimo anno e mezzo a causa della pandemia.

La sezione veronese dell’ENPA, ente nazionale protezione animali, ha indetto per sabato 30 ottobre alle 17 un sit-in di protesta davanti alla Grande Mela contro questo circo con animali. Al sit-in partecipano anche le associazioni LAV Verona, Animalisti per Verona, La voce dei conigli e Lega nazionale per la difesa del cane di Verona e Legnago.

“I tempi cambiano – spiegano gli organizzatori del sit-in – e il circo con animali non diverte più: è uno spettacolo crudele e diseducativo da proporre ai nostri bambini. Le associazioni animaliste di Verona ancora una volta riunite in difesa di chi non ha voce e non può difendersi da solo: gli animali”.

Lo scorso 14 settembre il consiglio comunale di Sona ha approvato il nuovo regolamento che disciplina la convivenza con gli animali da affezione, definendo i doveri che competono ai proprietari e detentori di animali da compagnia. Nel regolamento si parla anche di circhi. All’art. 23, infatti, il regolamento indica che “il Comune di Sona scoraggia l’attività circense che utilizza animali. Viene garantita la precedenza di attendamento a quei circhi e spettacoli viaggianti che organizzano spettacoli senza l’utilizzo di animali”.

Il regolamento prosegue prevedendo che “l’allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l’attendamento di circhi, che prevedano l’utilizzo o l’esposizione di animali, è soggetto alla vigilanza e alle autorizzazioni comunali temporanee, sia di pubblica sicurezza che igienico-sanitaria da parte del Servizio Veterinario dell’ASL 9 Scaligera”. Dopo aver indicato la procedura burocratica che i circhi devono svolgere per ottenere l’autorizzazione ad insediarsi nel territorio comunale, il regolamento prevede alcuni divieti come quelli di “non utilizzare animali prelevati in natura”, “non utilizzare il fuoco negli spettacoli con animali, né effettuare spettacoli pirotecnici”, “non esibire gli animali fuori dalla struttura per la quale è stata rilasciata l’idoneità”. In caso di violazione delle regole indicate dal regolamento, e dalla legge, il Comune non rilascia le necessarie autorizzazioni.

Da quello che risulta al Baco la polizia locale di Sona e l’ASL hanno effettuato i controlli previsti dal regolamento, per verificare che tutte le condizioni di tutela degli animali siano soddisfatte. E l’esito del controllo è stato positivo.