Lugagnano. Sabato il coro “Gli Amici della Baita” festeggia il decennale della fondazione

Appuntamento importante per il coro “Amici della Baita” che nella serata di sabato 28 ottobre, presso il salone parrocchiale “Carlo Acutis” di Lugagnano, festeggia i suoi primi dieci anni di attività.

L’evento, che avrà inizio alle 20.30, vedrà le esibizioni del coro delle penne nere locali guidato nuovamente, dopo un meritato riposo, da Giulia Favari e del coro “Il mio paese” di Sona diretto dal maestro Fabrizio Olioso.

Sarà un viaggio musicale in cui si percorrerà il primo decennio di un coro divenuto ormai punto di riferimento artistico del territorio sonese e che trova ampio consenso anche in ambito provinciale. Molto spesso, infatti, gli “Amici della Baita” vengono chiamati ad animare feste, celebrazioni ed eventi di gruppi, come anche le sezioni alpine.

Durante la serata verrà contestualmente presentato il libretto celebrativo intitolato “Cantando storia e tradizione” per onorare il traguardo raggiunto: un piccolo opuscolo che consegna ai posteri l’attività del gruppo raccontando i protagonisti e descrivendone le esibizioni, gli aneddoti e le curiosità; al suo interno, oltre ai diversi articoli, anche un ricco percorso fotografico che immortala i momenti più significativi del loro viaggio.

Le esibizioni dei due cori saranno arricchite dalla musica e dalla voce di Andrea Gasparato, apprezzatissimo cantautore autoctono ed alpino doc che ha fatto parte del coro “Amici della Baita” nei suoi primi mesi d’attività. Al termine della serata, che vede il Baco come media partner, sarà offerto agli ospiti un piccolo buffet.