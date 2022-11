Lugagnano: Sabato il Comune posa la prima pietra dell’edificio che completa la scuola primaria

Il polo scolastico di Lugagnano, che fino a qualche anno fa a molti sembrava un sogno di non facile realizzazione, diventa realtà. Sabato prossimo 19 novembre, infatti, l’amministrazione Comunale di Sona procede con la cerimonia di posa della prima pietra del secondo stralcio della “Silvio Pellico 2” di Lugagnano, l’edificio che completerà la scuola primaria.

Un intervento che andrà a completare l’opera del Polo scolastico “Silvio Pellico”, iniziata nel 2017, ospitando anche il biennio della primaria ovvero 8 classi per un totale di 200 alunni e 1950 mq destinati ad aule e spazi per le attività integrative, oltre ad una mensa di circa 350 mq con cucina attrezzata per la cottura degli alimenti e la possibilità di ospitare un doppio turno di refezione a servizio dell’intero plesso scolastico.

Quando in via Carducci era stata inaugurata la prima nuova struttura della Pellico, che dal settembre 2018 accoglie le classi terze, quarte e quinte della primaria, non erano mancate le critiche di chi riteneva non opportuna la costruzione di una scuola “a metà”.

A quelle critiche, l’amministrazione comunale ha sempre risposto di aver voluto investire nel progetto della nuova scuola, ritenuto di fondamentale importanza per la frazione, i soldi che erano a disposizione in quel momento, rimandando ad un futuro prossimo il completamento della primaria, con la realizzazione dell’edificio per le classi prime e seconde. Oggi, quell’intenzione è diventata concreta: dopo l’approvazione del progetto definitivo, si arriva quindi all’inizio dei lavori.

Anche questo ampliamento, come per l’edificio principale, prevede la realizzazione di una struttura ad elevata efficienza energetica, realizzata secondo i protocolli CasaClima Standard e CasaClima School, con anche l’installazione di un impianto fotovoltaico di circa 60 kwp che si aggiunge all’esistente di 96 Kwp per complessivi 156 Kwp di parco fotovoltaico che abbatteranno i consumi di energia elettrica del plesso e alimenteranno altri edifici pubblici.

Alla luce del protrarsi della crisi energetica, l’amministrazione sta valutando una variante in corso d’opera che prevede anche l’installazione di batterie di accumulo per “stoccare” l’energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici e ridurre così ai minimi termini i consumi ed i costi energetici.

Verrà, inoltre, realizzata una zona parcheggi, e sorgerà un’area verde che sarà anche a disposizione di eventi e manifestazioni per la comunità. Nell’immagine il rendering di come risulterà, quando realizzato, il secondo edificio scolastico.

L’importo complessivo dell’opera è pari a 4 milioni e 800mila euro ed il termine dei lavori eseguiti dall’azienda Mak Costruzioni di Lavis è fissato, salvo imprevisti, per fine luglio 2023

Il programma della cerimonia di sabato prevede l’inizio alle 10.30 in via Carducci 10 nell’area cantiere, in caso di pioggia verrà allestito un gazebo a copertura della zona di posa della prima pietra.

Dopo l’inno alla Gioia, cantato dal coro degli alunni della scuola secondaria A. Frank, gli interventi dei rappresentanti del mondo della scuola e delle altre istituzioni presenti, il sindaco Gianluigi Mazzi, assieme a due bambini, inserirà nel “cilindro del tempo” gli scritti delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi dell’IC di Lugagnano. In quel momento una bambina ed un bambino della scuola primaria leggeranno alcuni pensieri scritti sulla pergamena posta nel cilindro. Verrà poi letta una poesia della maestra Maria Cristina Pescarin.

Seguiranno altri interventi, tra i quali quelli dei presidenti del comitato genitori e del consiglio d’istituto, e quindi verrà collocato il cilindro nell’apposito spazio murario e cementato con l’apposizione della targa. Vi sarà poi la benedizione da parte di don Giovanni Ottaviani, parroco di Lugagnano.

Per chiudere, la visita al cantiere ed un rinfresco nel cortile, all’ingresso della scuola.