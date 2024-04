Lugagnano. Sabato e domenica il Gruppo Primavera vende torte per autofinanziarsi

Il Gruppo Primavera di Lugagnano organizza una vendita di torte davanti alla chiesa parrocchiale della frazione sabato 13 e domenica 14 aprile in concomitanza con le funzioni religiose. Lo scopo è l’autofinanziamento, anche in vista della grande festa per il 35esimo anniversario di attività del gruppo, che cadrà in giugno.

Il Gruppo Primavera è una realtà di volontariato storica e preziosissima di Lugagnano, dato che opera fin dal 1989 nell’ambito della disabilità, creando momenti che uniscono figli, genitori e volontari in un clima sereno e conviviale.