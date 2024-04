Lugagnano: Sabato arriva la grande sfilata di carnevale, nella magia dell’edizione in notturna

Lugagnano si prepara al momento culminante della stagione carnevalesca, con la grande sfilata per le vie del paese, che si tiene sabato 13 aprile in notturna. La sfilata, inizialmente prevista per domenica 10 marzo, era stata poi rimandata causa maltempo. La sfilata in notturna non è una prima assoluta per Lugagnano, in tanti ricordano infatti l’edizione del 2008, che si tenne in notturna e addirittura sotto la neve.

La sfilata di sabato prende il via alle ore 19 dalla rotonda di inizio paese in via Beccarie, per attraversare poi tutta la frazione lungo la strada principale e arrivare al palatenda del tennis a Mancalacqua. I carri inizialmente saranno incolonnati nella via che porta alle scuole medie, per poi uscire da via Ciro De Vita ed iniziare pure loro la sfilata dalla rotonda di inizio paese dove già saranno presenti i tanti gruppi mascherati.

Al termine della sfilata, che sarà una vera festa di colori, luci e musica, si potranno gustare ottimi tortellini, patatine, panini, street food, bibite e buona birra.

La sfilata è organizzata dal Gruppo Carnevale della frazione, con il presidente Tiziano Zocca, e a fare gli onori di casa saranno Bruno Tomezzoli e Stefania Cerpelloni, eletti Tzigano e Tzigana 2024 ad inizio febbraio.