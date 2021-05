Lugagnano: Riapre il parco Tortella in via Volturno, era chiuso per manutenzioni alle giostrine

Riapre oggi all’utilizzo dei cittadini il grande parco Tortella di via Volturno a Lugagnano (nella foto).

Nel parco Tortella erano in corso lavori di manutenzione sulle giostrine, che ormai a causa di schegge e altre rotture presentavano dei pericoli per l’utilizzo da parte dei bambini. L’intervento rientra nella complessiva operazione di sistemazione delle aree verdi che il Comune sta portando avanti su tutto il territorio comunale.

L’idea iniziale era quella di impedire l’accesso solo alla zona delle giostrine, ma poi visto che comunque venivano utilizzate il Comune aveva deciso – in accordo con i gestori – di chiudere l’intero parco.

E’ importante che il parco sia già stato riaperto in quanto quell’area rappresenta un fondamentale lungo di socialità per un quartiere estremamente popoloso, dove risiedono tanti bambini, ragazzi ed anche anziani che trovano in quel verde spazi per incontrarsi. Soprattutto ora che finalmente siamo tornati in zona gialla e che la stagione piano piano ci porta verso temperature migliori.