Lugagnano: Questa sera l’incoronazione ufficiale del quarantesimo Tzigano

Scalda i motori il ricco calendario del carnevale a Lugagnano, che questa sera – venerdì 10 febbraio – segna l’investitura ufficiale del quarantesimo Tzigano.

A decretare la nomina sono state le urne che domenica 5 febbraio hanno visto andare al voto nella frazione più di settecento persone. I cinque candidati erano di eccellenza, tutti ex Tzigani, e a prevalere è stato Giancarlo “El Bustri” Parolini, con Sonia Cordioli (nella foto).

Questa sera, come si diceva, alle ore 20 presso la tensostruttura del tennis in largo Weiler nella frazione si tiene l’atto formale dell’incoronazione del nuovo Tzigano. Una serata come da tradizione all’insegna della comunità, con intrattenimento ed alla fine della proclamazione un momento conviviale.

Prossimi appuntamenti importanti per il carnevale di Lugagnano sono mercoledì 8 marzo con la Festa della Donna, che si tiene dalle ore 20 sempre presso il palatenda di largo Weiler, e venerdì 17 marzo, quando prenderà finalmente il via a Lugagnano il lungo e ricco fine settimana tutto dedicato al carnevale.

Un fine settimana che si aprirà con la cena di gala con la partecipazione di autorità civili, religiose e carnevalesche, proseguirà sabato 18 marzo con la festa in maschera con cena a buffet e si concluderà domenica 19 marzo con la grande sfilata per le vie della frazione a partire dalle ore 14.