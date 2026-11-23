Una nuova realtà dedicata al gusto, alla qualità e all’eccellenza artigianale apre le sue porte a Lugagnano di Sona: è Q.B. Gelato, marchio che, dopo aver conquistato spazio a Verona ed essere tornato anche a Milano, amplia il proprio progetto con il nuovo laboratorio di produzione e showroom di via Veneto, alle spalle del centro commerciale “La Grande Mela”. Uno spazio che non sarà soltanto il cuore produttivo dell’attività, ma anche un luogo aperto al pubblico, dove scoprire, degustare e acquistare una selezione di dolcezze artigianali.

La storia di Q.B. affonda le proprie radici a Milano, dove nel marzo 2016 nasce il primo punto vendita. Il nome, abbreviazione di “quanto basta”, racchiude già la filosofia che guida il marchio fin dagli esordi: utilizzare soltanto ciò che serve, puntando su ingredienti di qualità, lavorazioni artigianali e ricette autentiche, senza ricorrere a basi pronte o semilavorati industriali.

Una scelta che negli anni ha raccolto importanti riconoscimenti. Nel 2018 il Gambero Rosso assegna a Q.B. il prestigioso riconoscimento dei “Due Coni” nella guida Gelaterie d’Italia, mentre Dissapore inserisce il marchio tra le cento migliori gelaterie italiane come nuova entrata, contribuendo a far conoscere il progetto anche al di fuori dei confini milanesi.

Nel 2022 il percorso imprenditoriale prende una nuova direzione con Giulia Martucci, che porta il marchio a Verona, dove in pochi giorni vengono inaugurate le prime due gelaterie. Nel 2024 arriva il terzo punto vendita veronese, mentre nel 2026 Q.B. torna anche a Milano con una nuova apertura nel quartiere Isola.

Alla crescita della rete commerciale si affianca quella della produzione, che trova proprio a Sona la propria nuova sede operativa. Un’evoluzione importante, accompagnata dall’ampliamento dell’offerta e dall’introduzione di un nuovo settore dedicato alla cioccolateria, con l’ingresso nel team della maestra cioccolatiera Angela De Luca.

La filosofia produttiva rimane quella delle origini: partire dalla materia prima e lavorarla direttamente, senza scorciatoie industriali. Frutta fresca, latte e panna biologici provenienti dalla Lessinia, uova e ingredienti accuratamente selezionati costituiscono la base delle ricette. Anche le paste di pistacchio, nocciola e altra frutta secca vengono realizzate internamente, così come salse, composte, croccanti e biscotti. Un lavoro quotidiano fatto di ricerca, attenzione e manualità, che nel tempo ha portato Q.B. ad andare oltre il gelato, sviluppando una proposta che comprende cioccolateria, pralineria e grandi lievitati realizzati con lievito madre.

Ed è proprio questa ricchezza di lavorazioni che trova espressione nel nuovo spazio di via Veneto 13. Durante l’inaugurazione, gli ospiti hanno avuto l’occasione di conoscere da vicino il mondo Q.B. e soprattutto di assaporarne alcune delle specialità. Particolarmente apprezzati gli assaggi di panettone artigianale, caratterizzato dalla morbidezza dell’impasto, dalla fragranza e dall’equilibrio dei sapori, e i cioccolatini, piccole creazioni di grande qualità, capaci di conquistare il palato grazie alla cura delle lavorazioni e all’armonia delle diverse note aromatiche. Una degustazione che ha permesso ai presenti di toccare con mano la filosofia del marchio: la qualità non si racconta soltanto, si riconosce al primo assaggio.

Il nuovo showroom rappresenta quindi un passaggio strategico per l’azienda: non soltanto un centro di produzione e distribuzione destinato a rifornire i punti vendita Q.B., ma anche un ambiente nel quale i clienti esterni possono entrare in contatto diretto con le diverse proposte, conoscere le lavorazioni e acquistare prodotti che fanno dell’artigianalità e della selezione delle materie prime il proprio tratto distintivo.

Giovedì 19 novembre si è svolta l’inaugurazione ufficiale dello showroom, un momento di incontro e condivisione che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e del territorio. A fare gli onori di casa erano presenti il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina, il consigliere regionale Filippo Rigo, l’europarlamentare Paolo Borchia e Giancarlo Giacomelli, segretario della Lega di Sona.

La presenza delle autorità ha rappresentato un segnale di attenzione verso una nuova iniziativa imprenditoriale che sceglie il territorio di Sona per investire, crescere e sviluppare nuove opportunità. Nel corso dell’incontro è stato rivolto ai titolari un caloroso augurio: “Da parte nostra e di tutta la comunità un grandissimo in bocca al lupo per questa attività, con l’augurio che sia piena di soddisfazioni e di dolcezza, anche per tutti noi“.

Un messaggio che accompagna l’avvio di un nuovo capitolo per Q.B. Gelato, con l’ambizione di continuare a crescere mantenendo salda la propria identità: quella di un artigianato che mette al centro la qualità degli ingredienti, il lavoro quotidiano e la cura di ogni dettaglio.

Ma le novità non finiscono qui. Da gennaio 2027 prenderà infatti il via anche Q.B. Gelato Academy, un nuovo progetto dedicato alla formazione nell’ambito dell’artigianalità naturale. Un’iniziativa che nasce dalla passione per l’eccellenza, dalla valorizzazione delle materie prime e dalla volontà di trasmettere il sapere artigianale italiano alle nuove generazioni di professionisti.

Un ulteriore passo nella crescita dell’aziendache a Sona non porta soltanto un nuovo laboratorio e uno showroom, ma un progetto più ampio, fatto di produzione, ricerca, formazione e cultura del gusto. Perché dietro ogni prodotto di qualità c’è sempre una storia fatta di passione, competenza e attenzione a ciò che conta davvero: la bontà delle cose realizzate con cura.

Le foto del servizio sono di Mario Pachera.

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