Nei prossimi giorni Acque Veronesi procederà con la realizzazione di un nuovo allaccio all’acquedotto di Lugagnano.

Per permettere l’esecuzione in sicurezza dei lavori, il comandante della polizia locale di Sona Roberto Mori ha emesso un’ordinanza con la quale stabilisce il divieto di transito in via Le Mase, all’altezza del civico 6.

Il divieto entra in vigore mercoledì 12 ottobre e prosegue fino a martedì 18 ottobre. Dal divieto sono esentati i residenti nella via.