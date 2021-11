Lugagnano: Per celebrare il Milite Ignoto gli Alpini aprono alle visite il museo storico

In questi giorni anche a Sona si moltiplicano le belle iniziative per celebrare i cento anni della tumulazione del Milite Ignoto all’altare della Patria a Roma.

La tomba del Milite Ignoto rappresenta simbolicamente tutti i caduti e i dispersi in guerra italiani; è scenario di cerimonie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione di festività civili durante le quali il Presidente della Repubblica Italiana e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al sacello con la deposizione di una corona d’alloro in ricordo ai caduti e ai dispersi italiani nelle guerre. La tomba fu inaugurata solennemente il 4 novembre 1921 con la traslazione da Aquileia dei resti di un soldato, dopo un viaggio in treno speciale attraverso varie città italiane.

Mercoledì 4 novembre il Comune di Sona ha titolato proprio al milite ignoto il parco del centro servizi di San Giorgio in Salici. Di questa bella cerimonia parleremo nei prossimi giorni.

Domenica 7 novembre, proprio per celebrare il Milite Ignoto, gli Alpini di Lugagnano aprono in via straordinaria le porte del loro bellissimo museo storico presso la Baita in via Caduti del Lavoro (nella foto).

L’ingresso, gratuito, è possibile dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30, con green pass e per non più di 10 persone per volta.

Una bellissima occasione per ammirare una delle eccellenze culturali e storiche del nostro territorio.