A Lugagnano c’è una storia di famiglia che si può raccontare anche attraverso un piatto di pasta. Comincia nel 1899, attraversa guerre e trasformazioni del lavoro e arriva fino a un’impresa che oggi serve oltre trenta Paesi. È la storia del Pastificio Mazzi, partner del Baco, che ha mantenuto nel territorio le proprie radici mentre ampliava prodotti, tecnologie e mercati. Una continuità che dà al suo nome un significato preciso: dietro le confezioni ci sono cinque generazioni e un mestiere costruito nel tempo.

All’origine c’è Giuseppe Mazzi, che rileva un laboratorio di pasta destinato alla chiusura per dare un’attività ai figli Oreste e Silvio. I primi strumenti sono torchi azionati a mano; le consegne si fanno con un carretto. Per asciugare la pasta occorrono circa quarantotto ore, sole e condizioni atmosferiche favorevoli: aprire e chiudere le finestre è parte della lavorazione. Il controllo dell’essiccazione passa anche dall’esperienza di chi assaggia il prodotto per valutarne la consistenza.

Queste origini appartengono anche alla memoria del paese. Nella ricostruzione storica pubblicata dal Baco nel 2020, Renato Salvetti aveva rintracciato la famiglia nell’antica via Piazza, l’attuale via di Mezzo. Giuseppe, nato nel 1858, esercitava il mestiere di pizzicagnolo, venditore di formaggi e salumi. Da quel commercio prese forma una nuova attività produttiva, avviata in uno stabile che era stato una casa padronale.

Gli archivi restituiscono le dimensioni dei primi passi: nel 1911 il pastificio risultava avere due lavoranti oltre a direzione e titolari; nel 1916 Giuseppe dichiarava al Comune una produzione settimanale di cinque quintali. Durante la Prima guerra mondiale Gaetano Oreste Mazzi, arruolato nel Genio, venne distaccato presso l’azienda per seguirne il lavoro. La produzione alimentare aveva un ruolo essenziale nell’approvvigionamento di militari e civili, in un periodo segnato dai razionamenti.

Dopo la morte del fondatore, nel 1922, l’attività passò a Oreste. Alla generazione successiva entrarono nel pastificio i figli Amelio, Remigio e Giuseppe. Anche la Seconda guerra mondiale impose vincoli e controlli sulla produzione. Nel censimento del 1951 l’impresa contava venti operai: il laboratorio delle origini aveva ormai assunto un peso diverso nell’economia di Lugagnano.

La trasformazione prosegue con presse, essiccatoi ventilati e automezzi. Negli anni Sessanta si sviluppano la rete commerciale e la pasta fresca ripiena; negli anni Settanta il nuovo stabilimento accompagna l’espansione nazionale ed estera. Tra gli anni Novanta e i primi Duemila arrivano i tortellini I Preferiti. Oggi la quinta generazione lavora con automazione e impianti 4.0, affiancati dalle competenze del personale.

La produzione permette di scegliere fra pasta all’uovo, di semola e ripiena. Ci sono tagliatelline, fettuccine, tagliatelle, pappardelle e frastagliatelle; alle proposte classiche si aggiungono nidi al tartufo e al limone. La pasta ripiena comprende I Mazzini, I Preferiti e I Gustosi, mentre fra i formati di semola figurano gigli, gnocchetti sardi, conchiglie tricolore e fusilli.

L’assortimento si estende alle ricette biologiche, integrali, ai legumi e aromatizzate. Sono disponibili oltre novanta trafile, comprese forme dedicate ai bambini, alle festività e ai simboli italiani. Per i clienti professionali è possibile definire ricette, formati, grammature e confezioni. Il percorso comprende la verifica della fattibilità, lo sviluppo del campione e la successiva produzione: una possibilità utile anche a chi vuole costruire una proposta riconoscibile con il proprio marchio.

È qui che si colloca il lavoro per la grande distribuzione e per i marchi dei clienti, spesso indicato con le espressioni private label e white label. Il pastificio affianca alla propria identità commerciale la capacità di realizzare prodotti destinati ad altre insegne. Per un’impresa familiare significa misurarsi con interlocutori differenti e costruire rapporti che richiedono ascolto, continuità nelle forniture e flessibilità.

La dimensione internazionale rende questa organizzazione parte integrante del prodotto. Portare una confezione sugli scaffali di mercati diversi richiede infatti molto più della ricetta: servono programmazione, tracciabilità e gestione delle consegne. Il valore di un produttore si misura anche nella capacità di ripetere nel tempo le caratteristiche concordate. È il passaggio che unisce il lavoro sul singolo formato alla fiducia di chi lo acquista e lo distribuisce.

Per la qualità l’azienda indica le certificazioni BRCGS, IFS e BIO. Sul versante energetico impiega la cogenerazione, producendo insieme elettricità e calore e recuperando quest’ultimo per l’essiccazione. Una scelta che collega l’efficienza al funzionamento quotidiano dello stabilimento, proprio in una fase centrale per la lavorazione della pasta.

Secondo le informazioni aziendali, gli imballaggi secondari sono in cartone interamente riciclato; il fornitore del packaging è certificato FSC e, quando possibile, vengono privilegiati fornitori locali. Mazzi riferisce inoltre un punteggio EcoVadis di 61 su 100 e un percorso al 2030 riguardante acqua, emissioni e autoconsumo. Sono ambiti nei quali la responsabilità ambientale si traduce in scelte da misurare e migliorare nel tempo.

Il rapporto con il territorio resta visibile anche fuori dallo stabilimento. Solo per citarne una, nel programma della seconda San Giorgio in Marcia, annunciata per il 22 novembre, erano previste confezioni di spaghetti Mazzi e tortellini I Preferiti fra i doni ai partecipanti. Una partecipazione agli eventi del territorio che si ripete continuamente e un esempio concreto di come un prodotto locale possa accompagnare occasioni di incontro e attività associative. A questo legame si aggiunge il sostegno al Baco, attraverso la presenza fra i partner della testata.

Il Pastificio Mazzi ha sede in via Betlemme 3/7, a Lugagnano di Sona; per le richieste commerciali l’indirizzo è commerciale@pastificiomazzi.com mentre il sito ufficiale è www.pastificiomazzi.com.

Dal primo laboratorio alle forniture per la distribuzione, il percorso racconta una capacità di cambiare che ha attraversato più di un secolo. Per Lugagnano è anche una pagina di storia del lavoro: una famiglia, un prodotto quotidiano e un’impresa che continua a portare con sé il nome del paese.

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