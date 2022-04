Lugagnano: Nuovi vandalismi in un parco pubblico, danneggiati canestro e tabellone del basket

Si registra purtroppo in questi giorni l’ennesimo atto di vandalismo e danneggiamento in un’area pubblica sul nostro territorio.

Questa volta a farne le spese è stato il parco di Via Petrarca a Lugagnano. Nell’unica struttura della frazione dove è possibile giocare a pallacanestro all’esterno, è stato divelto il canestro causando anche il danneggiamento del tabellone.

Molto probabilmente i danni sono stati causati da qualcuno che si è attaccato al canestro di peso.

Il canestro, rotto, ed il tabellone, rovinato, erano stati sostituiti dal Comune meno di due anni fa, il 14 ottobre del 2020, con una spesa di quasi mille euro. Un importo importante perché si è reso necessario adattare il nuovo tabellone al sostegno già esistente.

“Di fronte a questi episodi – spiega al Baco l’assessore alle manutenzioni Roberto Merzi – c’è sconforto ma allo stesso tempo determinazione e volontà di proseguire con il lavoro che stiamo portando avanti. Il canestro verrà riparato, in tempi più rapidi possibili, ma rimane il fatto che per colpa di uno, o di pochi, molti ragazzi non potranno giocare proprio nel momento in cui si apre la bella stagione, ed in piene vacanze pasquali”.