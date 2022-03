Lugagnano: Nella notte vandalizzate due auto, con furti e danni ingenti

Nella notte tra il 2 e il 3 marzo si sono verificati pesanti atti vandalici a carico delle autovetture di due abitanti di Lugagnano.

Una BMW è stata oggetto di danneggiamenti e tentato furto nel centro della frazione e ad un’altra automobile, in sosta nel parcheggio degli impianti sportivi di Via Dora Baltea, sono stati infranti due cristalli per smontare e asportare tutte le parti elettroniche, più il volante, come si può vedere dalle foto.

I proprietari sono stati svegliati nella notte da un allarme ma non hanno pensato al loro veicolo. Al mattino purtroppo la triste sorpresa e l’ingente conta dei danni. Con anche la necessità di far intervenire il carro attrezzi.

Ora la speranza è che il controllo dei video di sorveglianza aiuti le forze dell’ordine a risalire ai colpevoli.