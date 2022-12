Lugagnano: Nella notte tra il 12 e 13 dicembre chiudono via Beccarie e via Lugagnano per lavori sull’autostrada

Per lavori legati all’importante allargamento del sovrappasso della SR62 – in corso in questi mesi (nella foto di Mario Pachera) – la società Autostrada del Brennero SpA necessita della chiusura a Lugagnano di un tratto di strada adiacente l’autostrada.

Per questo motivo vengono chiuse al traffico via Beccarie e via Lugagnano – la direttrice che porta dalla frazione a Verona – dalle ore 21 di lunedì 12 dicembre alle ore 6 di martedì 13 dicembre.

Per gli stessi lavori quel tratto di strada era già stato chiuso due notti lo scorso mese: tra il 10 e 11 novembre e tra il 17 e 18 novembre.