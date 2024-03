Lugagnano: Nadia Aschieri è stata ritrovata a Verona nella notte e sta bene

Da lunedì pomeriggio le ricerche si erano fatte subito intense. La scomparsa da casa di Nadia Aschieri, 53 anni, aveva infatti subito preoccupato i parenti.

Allontanatasi dalla sua casa di Lugagnano a piedi, in jeans e felpa, Nadia non aveva dato più notizie di sé. Le ricerche sono condotte, oltre che dalle forze dell’ordine, anche dai vigili del fuoco, dotati pure di unità cinofile, e dai volontari della protezione civile, coordinati dalla prefettura.

Il sindaco di Sona Gianfranco Dalla Valentina, nel manifestare al Baco la sua grande preoccupazione, aveva invitato tramite le nostre colonne tutti i cittadini a prestare massima attenzione, per permettere di rintracciarla. Anche il Comune di Sona ha partecipato alle ricerche con la squadra di protezione civile e con la polizia locale.

La bellissima notizia che arriva questa mattina è che Nadia è stata ritrovata a Verona. Già ieri nel tardo pomeriggio di ieri, a seguito di una segnalazione, erano state verificate le riprese di alcune telecamere in zona ponte Aleardi e si era capito che la persona ripresa poteva essere lei.

Anche i parenti si erano recati quindi a Verona per verificare i frame delle riprese dove appariva per brevi istanti. Poi, nella notte Nadia è stata trovata infatti proprio a Verona, e la notizia veramente importante è che sta bene ed ora i suoi famigliari ora si stanno occupando di lei.

Il sindaco di Sona Dalla Valentina, contattato dal Baco, esprime “grande gioia per il ritrovamento e per la certezza che Nadia sta bene. Voglio ringraziare tutti, le forze dell’ordine e pure i volontari, per il grande sforzo compiuto per ritrovarla. Sforzo che ha portato al risultato tanto sperato”.