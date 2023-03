Lugagnano: Momenti di riflessione e di confronto per la domenica della Carità e di San Giuseppe

domenica 19 marzo, in occasione della domenica della Carità e della festa di San Giuseppe, all’interno del percorso quaresimale la parrocchia di Lugagnano, in collaborazione con la consulta ministeriale parrocchiale, organizza un momento di conoscenza e divulgazione per la comunità.

La giornata inizierà con le funzioni religiose che saranno animate dai gruppi della carità della parrocchia e del territorio, inoltre durante la messa delle ore 10.30 sono state anche invitate tutte le famiglie che hanno battezzato il proprio figlio nell’anno 2022. Tutte le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate a sostenere l’opera di carità “Una Casa per i Senzatetto” della Comunità Nuovi Orizzonti di Medjugorje.

In piazza di fronte la Chiesa di Lugagnano (nella foto di Mario Pachera) sarà possibile conoscere ed apprezzare il lavoro che svolgono questi gruppi caritativi, i quali si posizioneranno con i loro banchi per presentare le loro iniziative.

Non si tratta di mercatini in cui verranno venduti oggetti ma si tratterà invece di un’occasione per conoscere il loro operato e lasciarsi coinvolgere dal loro entusiasmo. Un’occasione, perché no, di iniziare un percorso di avvicinamento a queste realtà.