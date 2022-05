Lugagnano: Mercoledì un incontro sul tema del mettersi a disposizione degli altri, organizza Il Dono

L’associazione “Il Dono ODV” di Lugagnano organizza per mercoledì 18 maggio, alle ore 20.45, presso il teatro parrocchiale di Lugagnano un incontro formativo sul tema “Vivere la propria missione, il dono più grande”.

Sulla scia della grande partecipazione della comunità alle raccolte per l’Ucraina e sull’impegno sempre crescente da parte di molti nel mettersi a disposizione per i più bisognosi, il direttivo dell’associazione ha ritenuto importante organizzare questo evento, con lo scopo di formarsi, crescere e arricchirsi sul tema della missione, inteso non soltanto nel senso stretto del termine, ma esteso a una dimensione più ampia ed esistenziale.

Come è possibile vivere la propria vita come missione e dono per qualcuno o per qualcosa? Come è possibile mettersi in gioco in questo periodo storico così travagliato e complesso? Come entra in gioco la carità in tutto questo? A rispondere a queste e ad altre domande saranno i due ospiti relatori della serata: l’avvocato Alberto Zorzi e la dottoressa Lucia Vantini.

Tutta la comunità è invitata a partecipare all’incontro e in particolare i giovani del nostro territorio, dal momento che per loro questo tema può essere centrale e ricco di significato. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.